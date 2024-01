The Last of Us, Stagione 2: svelata l'attrice di Dina nella serie TV di HBO

Dopo aver scoperto quali attori interpreteranno Abby e Jesse nella seconda stagione di The Last of Us, è ora il momento di scoprire chi porterà sullo schermo un altro personaggio centrale per la serie TV: Dina. L'attrice scelta è Isabela Merced.

Craig Mazin e Neil Druckmann (Produttori esecutivi/Co-creatori/Scrittori/Registi) hanno dichiarato: "Dina è calorosa, brillante, selvaggia, divertente, morale, pericolosa e immediatamente amabile. Si può cercare all'infinito un'attrice che incarni senza sforzo tutte queste cose, oppure si può trovare subito Isabela Merced. Non potremmo essere più orgogliosi di averla nella nostra famiglia".

Isabela Merced

Isabela Merced, pseudonimo di Isabela Yolanda Moner Pizarro, è un'attrice e cantante. È divenuta famosa per il ruolo di CJ Martin nella serie televisiva di Nickelodeon "100 cose da fare prima del liceo". Recentemente è stata scelta come Hawkgirl per il film Superman: Legacy e come Araña (Anya Corazon) per Madame Web di Sony/Marvel. È stata anche Dora nel film live action Dora l'esploratrice (2019).

In ambito videoludico, ha doppiato Ava in Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.

Questo annuncio distrugge così le teorie degli appassionati secondo i quali Dina era già apparsa nella prima stagione di The Last of Us. Quando Ellie e Joel arrivano a Jacksonville, infatti, una ragazza (interpretata da Paolina Hernandez van Kleef) osserva da lontano Ellie per poi fuggire. Secondo alcuni quella era Dina. Non era però mai stato confermato ufficialmente.