The Last of Us: Stagione 2, svelata ufficialmente l'attrice che interpreta Abby

Manca ancora un bel po' prima di poter vedere i nuovi episodi di The Last of Us: Stagione 2, considerando che le riprese inizieranno a breve, ma intanto HBO ha annunciato in via ufficiale che Abby sarà uno dei protagonisti della nuova stagione e che sarà interpretata dall'attrice Kaitlyn Dever.

Si tratta di una conferma delle voci di corridoio che erano già emerse nei mesi scorsi: già a novembre, il giornalista Jeff Sneider aveva riferito che la produzione aveva scelto la Dever per interpretare il ruolo della rocciosa co-protagonista di The Last of Us Parte 2, nell'adattamento televisivo.

Si tratta di un altro nome importante che va ad aggiungersi al cast di The Last of Us: Kaitlyn Dever è un'attrice statunitense già nota nell'ambito di film e serie TV e in particolare per aver recitato in "Unbelievable", "La Rivincita delle Sfigate", "Short Term 12" e "L'Uomo di Casa".