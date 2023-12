The Last of Us: Stagione 2, anno di uscita confermato ufficialmente da HBO Max

Ne eravamo ormai praticamente sicuri, ma adesso c'è la conferma ufficiale sull'anno di uscita di The Last of Us Stagione 2, annunciata da HBO Max nella sua panoramica sulle prossime uscite: arriverà nel 2025.

Abbiamo dunque due lunghi anni, o quasi, per prepararci psicologicamente al prosieguo dell'adattamento in serie TV del celebra franchise di Naughty Dog, che ha raccolto ampi consensi tra critica e pubblico già nella sua prima stagione.

La cosa era abbastanza chiara da tempo, ma a questo punto c'è la conferma ufficiale che può essere trovata all'interno del trailer "The One to Watch in 2024" da parte di HBO Max, che fa una panoramica su tutte le uscite del prossimo anno e consente anche di dare un'occhiata a quello che verrà dopo.

Tra i titoli segnati per il 2025 c'è appunto anche The Last of Us: Stagione 2.