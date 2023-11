The Last of Us: Stagione 2, HBO svela la data di inizio delle riprese e il periodo di uscita

Arrivano informazioni un po' più precise sul destino di The Last of Us: Stagione 2, la nuova mandata di episodi in lavorazione presso HBO, i quali hanno finalmente una data di inizio per quanto riguarda le riprese a una certa definizione per quanto riguarda l'uscita.

In base a quanto riferito da HBO e riportato da MaxBlizz, le riprese della Stagione 2 di The Last of Us inizieranno il 7 gennaio 2024 a Vancouver, in Canada, ora che la maggior parte dei problemi legati al lungo sciopero organizzato dai sindacati WGA e SAG-AFTRA sembrano essere risolti, confermando quanto riportato in precedenza.

Per quanto riguarda invece il lancio della Stagione 2 in streaming, viene confermato che avverrà solo nel 2025. Non c'è ancora una data precisa, ma HBO avrebbe intenzione di pubblicare la nuova stagione di The Last of Us all'inizio del 2025.