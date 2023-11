Payday 3 otterrà due rapine dal secondo capitolo e vari altri contenuti entro fine mese

Starbreeze ha annunciato che con il prossimo aggiornamento gratuito di Payday 3 introdurrà due rapine "classiche" di Payday 2. L'update è previsto entro la fine di novembre 2023.

Le rapine in questione sono "Cook off" e "Turbid Station". Il team di sviluppo ha spiegato che l'arrivo di questi contenuti permetterà ai giocatori di "rivivere il brivido e l'emozione" delle rapine del gioco precedente, ma con piccole modifiche e miglioramenti al gameplay.

Oltre a queste rapine di Payday 2, l'aggiornamento in arrivo in Payday 3 includerà anche una serie di altre novità, come un nuovo gruppo di abilità noto come Transporter, nuovissime animazioni di interazione in prima persona, due nuovi brani di Gustavo Coutinho, l'aggiunta di Infamy Points al completamento delle rapine, una nuova maschera (Under Wraps), una nuova arma preset (Compact7 Lycan) e "più di 200 correzioni di bug e miglioramenti aggiuntivi".