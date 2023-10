Payday 3, l'aggiornamento non ha una data ma Starbreeze spiega il problema

Come probabilmente saprete, i giocatori di Payday 3 sono ancora in attesa di un aggiornamento che migliori le condizioni dello sparatutto a tema rapine. Ci sono già stati vari rimandi e ancora non abbiamo una data di uscita. Il team, però, ha perlomeno svelato che sta facendo dei progressi e ha spiegato perché il tutto sta richiedendo così tanto tempo.

Starbrezze afferma che l'update è stato "inviato" ed è attualmente in fase di test e certificazione per assicurarsi che sia uguale per tutte le piattaforme. Per quanto riguarda i dettagli sul rimando, il team afferma che la spiegazione è "molto lunga e complicata" ma ciò che conta è che gli autori di Payday 3 hanno scoperto degli "errori critici" con la propria gestione degli aggiornamenti dopo il lancio del gioco. Tali errori avrebbe a lungo termine messo a rischio la progressione dei giocatori.

Ovviamente i ritardi non sono positivi per i giocatori, ma il team stesso non è felice della cosa: "Ancora una volta, ci scusiamo per il nostro silenzio. Capiamo la vostra frustrazione e la vostra rabbia e vi assicuriamo che non è una situazione in cui vorremmo trovarci".