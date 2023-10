Il Genio del Cinema torna con una puntata speciale per Five Nights at Freddy's

Quest'oggi andrà nuovamente in onda Il Genio del Cinema, con una puntata dedicata a Five Nights at Freddy's. Potrete seguire la nostra diretta sul canale di Multiplayer.it su Twitch, che avrà inizio alle 20:00 e finirà alle 21:30. Il format prevede Dino Lanaro presentatore, che potrà contare su ospiti come la nostra Giordana, Kafkanya, Rimoldigno e Sonia Serafini in collegamento. Gli spettatori potranno giocare da casa in questo format speciale.

Five Nights at Freddy's - in anteprima il 31 ottobre e dal 2 novembre al cinema - si basa sulla saga videoludica di genere horror famosa in tutto il mondo e di grande successo. Prodotta da Blumhouse (M3GAN, The Black Phone, The Invisibile Man), questa pellicola è interpretata da Josh Hutcherson (Ultraman, The Hunger Games franchise), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conner Sterli (Un fantasma in casa, 9-1-1), con Mary Stuart Masterson (Blindspot, Pomodori Verdi Fritti) e Matthew Lillard (Good Girls, Scream).