The Game Awards 2023: uno dei candidati al Best Esports Coach chiede di essere rimosso

Un altro caso curioso è emerso tra le candidature dei The Game Awards 2023, con Remy "XTQZZZ" Quoniam, uno dei candidati al titolo Best Esports Coach, che ha chiesto di essere rimosso dall'elenco dei finalisti perché come riferito da lui stesso "non è stato nemmeno un coach" quest'anno.

La questione è particolare ma forse dimostra anche una certa leggerezza nel trattare alcune categorie da parte dell'organizzazione dell'evento, o anche della stampa in generale, dopo il bizzarro caso di Dave the Diver inserito tra i giochi indie, nonostante si tratti di una produzione del colosso sudcoreano Nexon, uno dei publisher più grandi in assoluto.