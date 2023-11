Dave the Diver, la nomination a indie dell'anno ai TGA 2023 scuote la comunità: non è un indie

L'inclusione di Dave the Diver tra le nomination per il premio di indie dell'anno ai The Game Awards 2023 ha generato molte polemiche, tanto da portare alcuni a chiedersi che senso abbia istituire un premio chiamato "Best Independent Game" se poi dentro ci finiscono giochi finanziati e sviluppati da multinazionali come Nexon, pur tramite etichette sussidiarie come Mintrocket.

Nel corso degli anni il termine indie ha perso buona parte del suo significato, fino a essere diluito in una vera e propria categoria commerciale. Per molti è diventato sinonimo di giochi a basso budget, ma la comunità indipendente ha mantenuto in qualche modo una sua integrità e cerca in ogni modo di far passare il concetto di indipendenza come elemento essenziale della definizione.