The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles: demo disponibile per questo gioco di ruolo tutto italiano

È con gaudio e letizia che diamo l'annuncio della disponibilità della demo di The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, un gioco di ruolo tutto italiano per PC sviluppato da Fix-a-Bug, in arrivo nel Q3 2024. Si tratta di un dungeon crawler 2D roguelike in pixel art con combattimenti a turni ed elementi arcade, che incuriosirà sicuramente chi conosce il genere.