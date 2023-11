Baldur's Gate 3: data d'uscita della versione Xbox Series X/S annunciata questa settimana

Larian Studios ha fatto capire che la versione Xbox Series X/S di Baldur's Gate 3 avrà presto una data d'uscita, ossia che la stessa sarà annunciata questa settimana, insieme all'edizione fisica del gioco, presumibilmente per PS5.

L'informazione è stata data a margine dell'annuncio delle nomination dei The Game Awards 2023, dove Baldur's Gate 3 è in corsa in otto categorie, compresa quella del gioco dell'anno. Alla fine del post di annuncio su X, troviamo infatti scritto:

"Fan di Xbox e fan dei supporti fisici, tenete d'occhio questo posto per un annuncio formale. Sarà una settimana piena d'impegni. 👀"