Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2 i più nominati ai The Game Awards 2023, segue Marvel's Spider-Man 2

Segue Marvel's Spider-Man 2 con sette nomination, anch'esso in lizza per il primo di gioco dell'anno.

Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2 hanno accumulato otto nomination ciascuono ai The Game Awards 2023 e risultato essere i due giochi più nominati per le varie categorie. Da notare che entrambi sono in lizza per il premio di gioco dell'anno.

Un anno difficile

Le prime statistiche dei TGA 2023

Le prime statistiche dei The Game Awards 2023 sono emerse dopo la pubblicazione di tutte le nomination.

Molto bene anche Hi-Fi Rush, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che hanno raccolto cinque nomination ciascuno. Seguono Cyberpunk 2077 e Final Fantasy XVI con quattro nomination e Resident Evil 4 e Street Fighter 6 con due nomination.

Come già sottolineato, tra gli esclusi di maggior peso spicca sicuramente Starfield, che non solo non è stato nominato per il premio di gioco dell'anno, ma non figura nemmeno nelle statistiche dei più nominati. Insomma, il gioco di Bethesda ha colpito molto meno di quanto ci si potesse attendere, quantomeno coloro che hanno selezionato i titoli.

Chi vincerà? Per saperlo non resta che attendere la notte della premiazione, ossia il 7 dicembre 2023.