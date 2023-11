Starfield non è stato nominato per il GOTY dei The Game Awards 2023, fuori anche Street Fighter 6

Starfield di Bethesda non è stato nominato per il GOTY dei The Game Awards 2023 , per delle nomination che, in generale, faranno sicuramente discutere, visto che è stato incluso un remake come Resident Evil 4. Fuori anche l'acclamatissimo Street Fighter 6 di Capcom.

Le prime polemiche

Riepilogando i candidati al GOTY sono: Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con Nintendo che prevale sugli altri con ben due titoli in lizza.

Una piccola polemica anche per la selezione dei giochi selezionati per il premio Best Independent Game, tra i quali figura Dave the Diver, che in realtà di indipendente non ha davvero niente, visto che è stato sviluppato da uno studio interno a Nexon. Qualche malumore anche per la presenza di Final Fantasy 16 tra i nominati per il premio Best RPG, considerando che di gioco di ruolo pare avere poco o nulla.

Del resto va detto che le polemiche erano inevitabili, considerando che qualche titolo doveva essere per forza escluso.