Avatar: Frontiers of Pandora è entrato in fase Gold e arriverà puntuale a dicembre

Avatar: Frontiers of Pandora è entrato in fase Gold e arriverà sul mercato il 7 dicembre 2023, come precedentemente annunciato da Ubisoft . Il lungo sviluppo di questo blockbuster videoludico ha avuto quindi termine e presto potremo giocarci.

La fase gold

Per chi non sapesse cosa sia la fase Gold, è quel momento in cui un videogioco viene considerato pronto per arrivare sul mercato e viene quindi chiuso. In tempi passati era il momento in cui gli studi di sviluppo preparavano la copia master da spedire in stampa per preparare le copie fisiche, oggi il suo significato è più sfumato, considerato l'affermarsi del mercato digitale e la pratica degli aggiornamenti continui, ma la dicitura è rimasta.

Ubisoft ha dato l'annuncio su X:

Ubisoft: "Siamo fieri di condividere la notizia che Avatar: Frontiers of Pandora è andato in Gold! Non vediamo l'ora che possiate esplorare l'incredibile mondo di Pandora il 7 dicembre. Congratulazioni allo studio capo Ubisoft Massive e agli studi di supporto sparsi in tutto il mondo."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Avatar: Frontiers of Pandora sarà giocabile su PC, Xbox Series X/S e PS5. Se vi interessa saperne di più, leggete il nostro provato.