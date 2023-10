Avatar: Frontiers of Pandora, abbiamo giocato all'action in prima persona di Ubisoft

Già il nostro primo contatto con Avatar: Frontiers of Pandora ci ha, infatti, sorpreso molto più di quello che ci saremmo aspettati. E ora cercheremo di spiegarvi nel dettaglio cosa ci ha colpito di questo titolo il cui arrivo sul mercato è previsto per il 7 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S .

Forse anche per questo Ubisoft ha pensato bene di prendersi tutto il tempo necessario per farci finalmente provare il nuovo progetto di Massive Entertainment , il team a cui si devono i 2 The Division e che al momento è al lavoro anche sul promettente Star Wars Outlaws . Due proprietà intellettuali fortissime, entrambe in mano alla stessa software house e accomunate da un rischio elevatissimo di insuccesso, se guardiamo al nefasto passato dei tie-in videoludici. Un passato che in realtà è stato smentito proprio di recente da alcune clamorose sorprese, come i 2 Star Wars Jedi di Respawn Entertainment ed Electronic Arts o Hogwarts Legacy di Warner, e che potrebbe essere nuovamente inficiato proprio dall'opera di Ubisoft.

Sarebbe disonesto affermare che Avatar: Frontiers of Pandora sia un titolo dalla genesi semplice e lineare, ma d'altra parte sarebbe anche assurdo aspettarsi qualcosa di diverso da un videogioco basato su una proprietà intellettuale che ha visto passare ben 13 anni tra il primo film e il suo sequel ufficiale. Nondimeno, non possiamo neanche ignorare il potenziale di un prodotto su licenza basato sulla serie che ha posizionato entrambe le sue pellicole tra i tre film più visti di sempre.

La nostra avatar si ritrova quindi ad emergere in un mondo quasi alieno, dove il lungo tempo trascorso e la sua storia di cattività e collaborazione con gli umani, la costringeranno a lottare per guadagnarsi la fiducia dei vari clan e tribù di Pandora, in un percorso che ricorda ancora una volta quello di Sully nel primo film, fino a dover poi fronteggiare l'RDA ritornata in azione come visto anche nel sequel cinematografico.

Questo è il furbo stratagemma messo in campo da Massive per proporre un canovaccio narrativo inedito, ma comunque molto familiare, sfruttando anche il topos del conflitto tra culture profondamente diverse che si risolve attraverso una rinascita personale che attraversa il tema ambientale. Anche nel videogioco infatti, il fulcro è la salvaguardia dell'ambiente e la lotta contro l'esproprio selvaggio e l'inquinamento massiccio legato all'impronta dell'uomo su territori bucolici.

Ma l'opera di Massive Entertainment ne è allo stesso tempo un'estensione virtuale, ma anche una drastica dipartita. La storia ruota infatti attorno a una Na'vi originaria proprio di Pandora, sottratta giovanissima dall'RDA e inserita nel programma Tutoraggio Ambasciatori Pandora, dove viene educata forzatamente con modi umani. La trama ricorda molto da vicino l'epopea di Jake Sully vista nel primo Avatar cinematografico, ma con un cambiamento: invece di un essere ibrido controllato a distanza, l'RDA cattura direttamente la Na'vi, sfruttando la sua fisicità in modo persino più macabro. In conseguenza alle azioni di Sully viste nel primo film, la Na'vi protagonista, finisce in un sonno criogenico, una sorta di letargo forzato, per risvegliarsi ben 15 anni dopo la ritirata dei terrestri.

Un po' Far Cry, un po' Assassin's Creed

In Avatar: Frontiers of Pandora incontreremo numerosi clan e tribù, ognuno con la sua storia e le sue quest da seguire

"Ah, ma in pratica è Far Cry ambientato su Pandora"? Questa è stata la frase che più spesso abbiamo letto e sentito in coda ai vari articoli e video pubblicati in occasione del primo trailer rivelatorio del gameplay di Avatar: Frontiers of Pandora. Perché effettivamente il pedigree di Ubisoft è quello e, seppure i ragazzi di Massive non abbiano mai avuto nulla a che fare con il popolare franchise (se escludiamo l'immancabile networking di sviluppo offerto da tutti i team del produttore francese ad ogni capitolo delle serie più importanti), era ovvio che il collegamento mentale venisse fatto. Anche perché quel DNA comune c'è davvero, seppure con tutta una serie di importanti variazioni sul tema e con quel pizzico di Assassin's Creed che non guasta mai.

Le 2 ore abbondanti della nostra prova ci hanno infatti messo davanti alle prime fasi del gioco, giusto il tempo necessario per prendere confidenza con i controlli e i numerosissimi menu e vedercela poi con una manciata di missioni principali della campagna, prima di lasciarci lo spazio e il tempo per approfondire qualche secondaria. Dopo qualche attimo di spaesamento e confusione siamo entrati nel flusso del gioco e, non possiamo nasconderlo, ce lo siamo goduti con piacere.

Avatar: Frontiers of Pandora è effettivamente un action con visuale in prima persona, ambientato in una enorme mappa aperta e con numerose dinamiche tipiche degli sparatutto. Quindi sì, in fin dei conti può essere considerato un Far Cry ambientato nelle terre create da James Cameron. Tuttavia ci sono almeno una tripletta di cruciali differenze con la popolare proprietà intellettuale che, nell'ultimo capitolo, ha visto persino la presenza di un mostro sacro come Giancarlo Esposito nel corso della sua lunga campagna marketing.

Per spostarci in volo attraverso l'enorme mappa di gioco potremo utilizzare un Ikran

Innanzitutto il ritmo è enormemente più votato all'esplorazione: è evidente che per Massive il vero protagonista sia Pandora con la sua sterminata flora e fauna, e questo emerge anche soltanto nella necessità di attraversare in lungo e in largo i vari biomi e scenari per trovare il successivo punto di interazione essenziale per portare avanti la missione. Non ci sono mille indicatori in sovrimpressione a guidarci: il giocatore viene quasi stimolato, per non dire costretto, a guardarsi intorno a scovare i punti di riferimento, ad ambientarsi e poi a leggere quelli che sono i segnali della vegetazione. Approfittare della sua verticalità per spostarsi rapidamente e, magari, per evitare quella specie animale che è abituata ad andare a caccia sul terreno o in prossimità dei corsi d'acqua, così da non ritrovarsi braccati da esseri viventi che hanno semplicemente fame e rispettano il corso naturale di Pandora.

Giusto per darvi un riferimento, la lunga missione principale che abbiamo affrontato e che culminava con l'adozione di un Ikran con cui volare per i territori del mondo, l'abbiamo svolta interamente senza sparare un singolo colpo, ma solo affrontando fasi platform e osservando l'ambiente per completare alcuni piccoli puzzle essenziali per aprirci la strada fino alla sommità di una enorme montagna fluttuante.