Google Pixel Watch 2, la recensione: è lui l’Apple Watch di Android?

Nonostante il numero alla fine del nome, in questa recensione di Google Pixel Watch 2 parliamo di una novità assoluta per il mercato italiano: il capostipite di questa giovane linea di smartwatch realizzati dall'azienda di Mountain View non era infatti stato distribuito ufficialmente nel nostro paese e poteva essere acquistato solo da venditori esteri. Stavolta invece Google ha esteso la commercializzazione del dispositivo anche su questi lidi, evidentemente convinta di avere per le mani un prodotto più maturo e rifinito, capace di andare a formare una sua schiera di appassionati. Google Pixel Watch 2 è il primo modello ad arrivare ufficialmente sul mercato italiano Lanciato assieme alla coppia di smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro, Google Pixel Watch 2 non ne condivide l'ambizione di sparigliare le carte sul mercato adottando un approccio basato sull'intelligenza artificiale, ma ha comunque il compito non facile di farsi largo in un segmento che non manca di competitor molto validi, con in prima fila la concorrenza interna degli smartwatch Fitbit di proprietà sempre della grande G. Con un prezzo di listino pari a 399,90€ nell'unico modello a disposizione, Google Pixel Watch 2 porta chiaramente sulle spalle l'ambizione di diventare l'Apple Watch del mercato Android: vediamo di scoprire se ha tutte le carte in regola per riuscirci.

Caratteristiche tecniche La confezione di Google Pixel Watch 2 comprende il cavo di ricarica e un cinturino più grande Anzitutto una premessa fondamentale: Google Pixel Watch 2 è compatibile solo con gli smartphone equipaggiati con sistema operativo Android 9.0 o successivi e necessita dell'applicazione Pixel Watch, quindi non c'è la possibilità di usarlo con un iPhone come invece è possibile con altri dispositivi. Iniziamo ora a parlare concretamente delle specifiche, con Google che ha preferito affidarsi a un nuovo SoC per Pixel Watch 2, sostituendo dunque l'Exynos 9110 di Samsung del precedente modello con un nuovo Qualcomm Snapdragon 5100, affiancato da un coprocessore Cortex M33. A completare il quadro troviamo 2 GB di SDRAM e uno spazio di archiviazione di 32 GB di memoria flash eMMC. Google Pixel Watch 2 si può connettere a qualunque dispositivo Android da 9.0 in avanti Fronte connettività non cambia molto rispetto al passato, essendo confermato il supporto per Wi-Fi, Bluetooth, GPS e NFC per i pagamenti: niente da fare invece per lo standard LTE, disponibile solo su un'altra versione del dispositivo non commercializzata in Italia. Da segnalare anche l'assenza dell'ultrawideband, un rammarico più che altro in ottica futura dato che non è una tecnologia ancora molto diffusa e di cui difficilmente si può sentire la mancanza oggi come oggi. Decisamente completa invece la dotazione di sensori, che vanta tra gli altri un nuovo rilevatore ottico del battito cardiaco a multi propagazione, un sensore per il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno e uno per l'elettrocardiogramma, oltre a quello per la conduttanza cutanea (cEDA) utile per rilevare situazioni di stress. Per quanto riguarda infine gli accessori presenti nella confezione, troviamo un cinturino addizionale più grande di quello (microscopico) già installato e un cavo di alimentazione USB-C con una base dotata di pin magnetici che si agganciano alla scocca dell'orologio quando viene messo in carica. Scheda tecnica Google Pixel Watch 2 Diametro quadrante: 41 mm

41 mm Peso: 31 grammi

31 grammi Display: AMOLED da 1.2" Risoluzione 450 x 450 Luminosità di picco 1000 nit

SoC: Qualcomm Snapdragon 5100

Qualcomm Snapdragon 5100 RAM: 2 GB

2 GB Storage: 32 GB

32 GB Connettività Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2,4 GHz

802.11 b/g/n 2,4 GHz Bluetooth: 5.0

5.0 Resistenza agli elementi: IP68, 5 ATM

IP68, 5 ATM Sensori: Bussola, altimetro, sensori rossi e infrarossi per il monitoraggio della saturazione ossigeno (SpO2), sensori elettrici multiuso compatibili con app ECG, sensore ottico di rilevazione del battito cardiaco a multi-propagazione, accelerometro a 3 assi, giroscopio, luce ambientale, sensore elettrico per misurare la conduttanza cutanea (cEDA) per il monitoraggio della risposta del corpo, sensore di temperatura cutanea, barometro, magnetometro

Bussola, altimetro, sensori rossi e infrarossi per il monitoraggio della saturazione ossigeno (SpO2), sensori elettrici multiuso compatibili con app ECG, sensore ottico di rilevazione del battito cardiaco a multi-propagazione, accelerometro a 3 assi, giroscopio, luce ambientale, sensore elettrico per misurare la conduttanza cutanea (cEDA) per il monitoraggio della risposta del corpo, sensore di temperatura cutanea, barometro, magnetometro Colori: Cassa in alluminio nero opaco, cinturino sportivo nero ossidiana Cassa in alluminio argento lucido, cinturino sportivo azzurro cielo Cassa in alluminio argento lucido, cinturino sportivo grigio creta Cassa in alluminio oro champagne, cinturino sportivo grigio verde

Batteria: 306 mAh

306 mAh Prezzo: 399€

Design Il design di Google Pixel Watch 2 è decisamente riconoscibile Google ha deciso di non stravolgere il design di Google Pixel Watch 2, che è molto simile a quello del suo predecessore: la cassa circolare, le dimensioni, la posizione dei tasti e il cinturino sono fondamentalmente gli stessi, ma come spesso accade in questi casi sono i dettagli a fare la differenza. Anche stavolta la misura da 41 mm è l'unica messa in commercio, per uno smartwatch di sicuro grazioso ma che può inevitabilmente apparire troppo piccolo per chi ha un polso robusto: il positivo rovescio della medaglia è un peso di soli 31 grammi.

Il cinturino è in silicone morbido e si aggancia saldamente (con un meccanismo a incastro laterale che ricorda quello di Apple Watch) a un quadrante che gode della certificazione IP68 contro le infiltrazioni di acqua e polvere ed è progettato per resistere a 5 ATM, quindi adatto per essere usato sotto la doccia o per fare un bagno. Il tasto multifunzione e la corona laterale di Google Pixel Watch 2 sono al solito posto Il tasto multifunzione è sempre posizionato nella parte superiore destra della cassa, e subito sotto c'è l'immancabile corona laterale che risulta un po' più morbida rispetto a quella del precedente modello. Decisamente diverso è invece il materiale utilizzato per il telaio, ovvero alluminio riciclato in sostituzione dell'acciaio inossidabile del primo Google Pixel Watch: una soluzione indubbiamente meno pregiata e che lascia qualche dubbio sulla resistenza ai graffi ma di fatto quasi impossibile da riconoscere alla vista o al tatto.

Quattro invece le colorazioni disponibili, che coinvolgono sia la cassa sia il cinturino in dotazione: gli abbinamenti sono nero opaco/nero ossidiana, argento lucido/azzurro cielo, argento lucido/grigio creta e oro champagne/grigio verde.

Display Il menu rapido di Google Pixel Watch 2 richiamabile con uno swipe verso il basso Il display di Google Pixel Watch 2 è un AMOLED da 1.2" con risoluzione di 450 x 450 e rivestimento in Gorilla Glass 5: l'azienda di Mountain View in questo caso non ha ritenuto necessario rinnovare quello che è di fatto lo stesso schermo del precedente modello, dal quale vengono dunque ereditati diversi pregi ma anche qualche difetto. Tra le note positive vanno segnalate senza dubbio la buona reattività del touch screen e una luminosità di picco pari a 1000 nit che garantisce una leggibilità ottimale in ogni condizione, con livelli che vengono regolati peraltro in maniera impeccabile dal sensore dedicato. Il dispositivo supporta l'always on display, quindi le informazioni essenziali sono visibili anche senza attivare lo schermo, ma va detto che le opzioni di personalizzazione non sono particolarmente profonde.

Google inoltre avrebbe potuto fare qualcosa di più per ridurre le cornici piuttosto spesse del quadrante, il più delle volte camuffate dal nero che caratterizza l'interfaccia ma che si notano chiaramente visualizzando un contenuto a tutto schermo.

Batteria La batteria di Google Pixel Watch 2 è migliorata, ma va comunque messo in carica quotidianamente Una delle più aspre critiche ricevute dal precedente modello era relativa all'autonomia, che faceva persino fatica a coprire l'arco di una singola giornata: l'azienda di Mountain View è dunque saggiamente corsa ai ripari con Google Pixel Watch 2, dotandolo di una batteria da 306 mAh e sfruttando le caratteristiche del nuovo processore e l'ottimizzazione dei processi per migliorare questo aspetto critico. Il risultato è discreto, in linea con quanto offerto da smartwatch analoghi che fondamentalmente richiedono di essere messi in carica quotidianamente o quasi. Mantenendo attivi l'always on display, le notifiche e il tracking dell'attività fisica, Google Pixel Watch 2 arriva tranquillamente alla fine di giornate molto intense e copre anche la notte in caso di un utilizzo più moderato: come è facile immaginare, la discriminante che incide di più sull'autonomia è la componente fitness, quindi per gli utenti molto sportivi il rischio di prosciugare anzitempo la batteria c'è.

Fortunatamente la ricarica è piuttosto rapida e consente di riempire completamente il serbatoio in poco più di un'ora.

Esperienza d’uso Google Pixel Watch 2 si sincronizza attraverso l'app dedicata Google Pixel Watch 2 si basa su Wear OS 4.0, la versione più recente del sistema operativo Android dedicato agli indossabili: nonostante non si tratti di un debutto assoluto (era già apparso sugli ultimi smartwatch di Samsung), il software offre un'integrazione totale con tutti i servizi di Google - Assistente, Maps, Calendar, Wallet e compagnia bella - oltre a un notevolissimo assortimento di app dedicate, tra le quali spicca senza dubbio WhatsApp, che su Apple Watch ancora si fa desiderare.

Peccato solo per un'interfaccia che manca davvero di personalità e che nel caso della lista delle app - visualizzata come un semplice elenco - non sia comoda e immediata come ad esempio quella ad alveare di Apple Watch. Grazie anche al contributo dei nuovo SoC, la navigazione fra menu e applicazioni è fluida, veloce e priva della benché minima incertezza, ed ogni elemento è raggiungibile in pochi gesti dalla schermata principale: scorrendo a destra o a sinistra sul touchscreen si visualizzano le varie schede (personalizzabili tramite l'app Pixel Watch per smartphone Android), con uno swipe verso l'alto si apre la lista delle notifiche mentre con uno verso il basso si richiamano le funzionalità rapide. Agendo sulla la corona si richiama l'elenco completo delle app o si torna alla home page quando ci si trova su una schermata secondaria; un tap del tasto laterale dà accesso alle app recenti, con una pressione prolungata che invece serve ad attivare l'assistente vocale. La gestione del fitness di Google Pixel Watch 2 è interamente affidata all'app Fitbit Lo speaker è sufficientemente potente per poter utilizzare il dispositivo senza particolari problemi anche per rispondere alle telefonate, e in generale Google Pixel Watch 2 si comporta come un perfetto compagno del proprio smartphone Android, offrendo anche la possibilità di rispondere ai messaggi tramite comandi vocali o attraverso un piccolo tastierino virtuale. Fra le feature esclusive di Google Pixel Watch 2 le più interessanti riguardano il tema sicurezza: si può far partire una chiamata di emergenza premendo più volte la corona laterale, si può inviare la propria posizione in tempo reale e persino attivare un timer scaduto il quale viene inviata una segnalazione ai contatti stabiliti in assenza di stimoli da parte del proprietario del dispositivo. Grande attenzione è stata poi ovviamente posta da Google su ciò che concerne fitness e benessere, delegando il tutto all'app Fitbit, azienda di proprietà del colosso di Mountain View. Accedendo con il proprio account si possono dunque registrare al meglio le attività sportive e visualizzare tutte le metriche e le statistiche relative al proprio stato di salute, comprese quelle della qualità del sonno se si decide di indossare il dispositivo anche a letto. Le rilevazioni ci sono apparse tutte verosimili e l'app Fitbit è assolutamente completa, anche se va specificato come le funzioni più avanzate richiedano un abbonamento alla versione Premium. 6 mesi sono compresi nell'acquisto del Pixel Watch 2, successivamente si parla di 8,99€ al mese oppure 79,99€ all'anno.