Google Pixel 8, la recensione dello smartphone più compatto ed economico della gamma Pixel

Le differenze ovviamente ci sono e riguardano il display, il comparto fotografico, la batteria e qualche dettaglio qua e là che cercheremo di mettere in luce in questo articolo, insistendo spesso sul confronto tra i due smartphone proprio per avere un quadro il più chiaro possibile. Fate dunque riferimento alla recensione della versione Pro per una maggiore completezza su tutte le feature esclusive della gamma, mentre qui proveremo in ultima analisi a dare una risposta alla domanda fondamentale: quale smartphone scegliere tra Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro?

Dopo aver dato il nostro giudizio sul Google Pixel 8 Pro, è ora giunto il turno della recensione del Google Pixel 8 , il modello standard della nuova generazione di smartphone dell'azienda di Mountain View. Disponibile a un prezzo di listino di 799€ per la versione da 128 GB e 859€ per quella da 256 GB, si tratta di un dispositivo che si distingue per costi e dimensioni ridotti rispetto alla variante Pro, senza però rinunciare a una base hardware praticamente identica a quella del fratello maggiore.

Le similitudini tra i due smartphone riaffiorano quando si parla di dotazione di accessori , o per meglio dire della loro assenza: nella confezione di Google Pixel 8 c'è spazio solo per un cavo USB-C e un adattatore USB-A/USB-C utile per un eventuale trasferimento di dati da un vecchio telefono: una consuetudine, quella della parsimonia negli extra, oramai comune a tutti i top di gamma di un certo livello e che non fa più clamore.

Esattamente identica a quella di Google Pixel 8 Pro è l'offerta in termini di connettività, con supporto a 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, GPS e NFC, così come è lo stesso il sensore ottico per le impronte digitali incastonato sotto lo schermo. Manca il termometro che è rimasto un'esclusiva del modello Pro, ma non si tratta certo di una rinuncia drammatica, perlomeno per l'utilizzo limitato che se ne può fare al momento.

La scheda tecnica di Google Pixel 8 è abbastanza sovrapponibile a quella della versione Pro, perlomeno per ciò che concerne le componenti principali del dispositivo. Sotto il cofano batte dunque sempre il nuovo chip proprietario Tensor G3 a nove core con processo produttivo a 4 nanometri, affiancato dal coprocessore di sicurezza Titan M2 e dalla GPU Immortalis G715. Cambia invece qualcosa in termini di memorie, con la RAM che scende a 8 GB (ma mantenendo il tipo LPDDR5X) e i tagli di spazio di archiviazione non espandibile che si riducono a 128 e 256 GB sempre nel formato UFS 3.1, non proprio l'ultimo ritrovato della tecnologia a dire il vero.

Il display da 6.2" è protetto sempre da Gorilla Glass Victus ed è anche in questo caso piatto, abbandonando dunque i bordi curvi caratteristici dei modelli precedenti, con il punch hole per la selfie cam al suo solito posto al centro del margine superiore. Immutata anche la disposizione degli elementi sulla cornice , che presenta sul lato destro il tasto di accensione e il bilanciere per il volume, su quello sinistro l'alloggiamento per una singola nanoSIM (la doppia utenza è contemplata solo tramite eSIM) e in basso gli altoparlanti e la porta USB-C.

Se su Google Pixel 8 Pro la cover posteriore è realizzata in vetro Gorilla Glass Victus 2, qui bisogna accontentarsi della versione precedente del materiale, lavorato con una finitura lucida anziché opaca; identica invece la fascia in alluminio che attraversa orizzontalmente la scocca e si unisce alla cornice senza soluzioni di continuità, con abbinamenti di colori diversi a seconda del modello scelto tra Grigio Verde, Nero Ossidiana e Rosa. È invece più piccola la capsula che contiene le fotocamere posteriori, dovendone ospitare due e non tre come nel modello Pro.

A chiudere la carrellata segnaliamo il consueto supporto per l'always on display e per i formati HDR10+ e HEVC a garanzia della migliore qualità possibile di streaming con servizi quali Netflix, Prime Video o Disney+.

Google ha concentrato anche qui i suoi sforzi nell'incremento della luminosità , che su Pixel 8 raggiunge i valori di 1400 nit in modalità automatica e 2000 nit di picco in HDR: un bel salto rispetto ai 1000/1400 nit del precedente modello, capace di portare il dispositivo tra i migliori del segmento in questo particolare ambito. La leggibilità è dunque eccellente anche sotto il sole diretto, tanto che non si notano differenze sostanziali con il display del modello Pro e i suoi numeri ancora più elevati.

Il pannello è leggermente più piccolo di quello di Pixel 7 (6.2" anziché 6.3") ma è sempre un OLED denominato Actua da Google con risoluzione 1080 x 2400 e rapporto di forma 20:9. Aumenta il refresh rate massimo, che passa da 90 a 120 Hz, lo stesso valore di Google Pixel 8 Pro ma con una differenza sostanziale: in questo caso la tecnologia LTPO è limitata a due step da 60 o 120 Hz , senza poter dunque raggiungere altre soglie in maniera davvero dinamica. Non che cambi molto a vista d'occhio (anzi) ma si tratta comunque di un fattore che può portare a un maggior consumo di batteria se si visualizzano molte schermate statiche.

Fotocamere

Il modulo fotocamere di Google Pixel 8 ha due obiettivi, uno in meno del modello Pro

E arriviamo al nodo cruciale del confronto tra Google Pixel 8 e la versione Pro, ovvero il comparto fotografico: è qui infatti che si concentrano le maggiori differenze tecniche tra i due dispositivi e che potrebbero far propendere un potenziale acquirente verso l'uno o l'altro modello. Il condizionale è tuttavia d'obbligo in quanto il grosso impatto dell'intelligenza artificiale nell'elaborazione delle fotografie tende un po' ad assottigliare l'incidenza dell'hardware sul risultato finale.

Come è noto, il modulo posteriore di Google Pixel 8 conta su due fotocamere, rinunciando alla tele 5x che rimane esclusiva del fratello maggiore. La principale da 50 MP ha lo stesso sensore Isocell GNV del Pro, qui però con autofocus LDAF a singola zona anziché multiplo: una sfumatura percepibile solo ai più esperti, con le performance del sensore che per il resto sono del tutto equiparabili a quelle - eccellenti - del modello più pregiato.

Discorso diverso per l'ultra grandangolare, che qui rimane ancorata ai 12 MP della generazione precedente (mentre su Pixel 8 Pro è salita a 48 MP) ma con upgrade che riguardano il campo visivo a 126° e la messa a fuoco per le macro: gli scatti rimangono più che soddisfacenti, ma è indubbio come sia meno ravvisabile l'uniformità tra i due sensori che invece abbiamo apprezzato sul modello Pro.

L'assenza di un teleobiettivo è compensata in maniera piuttosto convincente da uno zoom digitale 5x che ovviamente non garantisce gli stessi risultati ma può essere comunque ampiamente sufficiente per le necessità più comuni.

Le opzioni di scatto e editing di Google Pixel 8 sono le stesse della versione Pro

La fotocamera frontale è la stessa 10.5 MP della versione Pro, con però una differenza sostanziale nell'assenza dell'autofocus: rimane comunque un sensore capace di produrre selfie di ottimo livello che dovrebbero soddisfare un po' tutte le esigenze.

Sul fronte video non si segnalano invece cambiamenti particolari, con tutte e tre le fotocamere che possono registrare a un massimo di 4K a 60 FPS permettendo anche il cambio dinamico da un sensore all'altro senza interrompere la ripresa.

Come dicevamo in apertura di paragrafo però, è il software a fare la parte del leone nella resa fotografica degli smartphone di Google, e in questo senso Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono assolutamente identici nella completezza di opzioni e nel massiccio intervento dell'intelligenza artificiale per facilitare gli scatti e modificarli in fase di editing: troviamo dunque qui tutte le feature per l'elaborazione e la pulizia di foto e video che abbiamo già avuto modo di descrivere nella recensione della versione Pro e che si confermano come un deciso valore aggiunto rispetto a tanti smartphone concorrenti.