Faze Clan acquistato per 18,5 milioni di dollari, un anno fa valeva 725 milioni di dollari

GameSquare ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare la compagnia di esport Faze Clan per 18,5 milioni di dollari. La cifra in realtà non è stata svelata, perché l'affare si basa su di uno scambio di azioni. Comunque sia, considerando il numero di azioni di Faze Clan in circolazione, le azioni potenziali dalle stock option e il prezzo di chiusura delle azioni di GameSquare di ieri, l'ammontare complessivo dell'affare non può superare i 18,5 milioni di dollari.

Ricordando che solo un anno fa, all'ingresso nel mercato azionario, Faze Clan era valutato 725 milioni di dollari, si tratta di una svendita vera e propria per provare a salvare la compagnia dal fallimento.