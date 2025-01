Emersi per sbaglio i giochi selezionati per l'EVO 2025

Il profilo Bluesky Fighting-Games Daily ha scoperto, grazie alle anteprime su YouTube del canale ufficiale, quali dovrebbero essere i giochi selezionati per l'EVO 2025 , il più grande evento esport dedicato al mondo dei piacchiaduro a incontri . Sostanzialmente sarebbero stati riconfermati i giochi dello scorso anno, con due gradite novità. Considerate che l'elenco può essere dato per sicuro, vista la provenienza delle informazioni, anche se lasciamo il condizionale per via della mancanza di conferme ufficiali, che immaginiamo arriveranno a breve.

I selezionati

Per prima cosa leggiamo quali giochi sono stati selezionati:

Cosa è cambiato rispetto al 2024? Sostanzialmente due slot: Fatal Fury: City of the Wolves ha preso il posto di The King of Fighters XV, mentre Street Fighter III Third Strike è stato sostituito da Marvel vs. Capcom 2.

Da notare che Fatal Fury: City of the Wolves uscirà il 21 aprile 2025, mentre l'EVO si terrà dall'1 al 3 agosto al Las Vegas Convention Center. Quindi i partecipanti avranno poco più di tre mesi per allenarsi con il nuovo gioco.