Si svolgerà a Parigi l'edizione 2025 dello Yu-Gi-Oh! World Championship

L'editore giapponese Konami ha annunciato che il Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh! tornerà in Europa nel 2025. Più precisamente, l'edizione 2025 dello Yu-Gi-Oh! World Championship si svolgerà a Parigi, dove convergeranno gli sfidanti di tutto il mondo. Le date da segnare sul calendario sono il 30 e il 31 agosto, in cui vivremo degli avvincenti duelli tra fuoriclasse.

I tornei dello Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 saranno divisi in quattro categorie. Ci sarà quindi un torneo per Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili (GCC), un torneo per Yu-Gi-Oh! Master Duel e due diversi tornei per Yu-Gi-Oh! Duel Links, che si svolgeranno nei formati Speed Duel e Rush Duel, con quest'ultimo che è stato introdotto a settembre 2023.

Konami ha promesso dei nuovi aggiornamenti per il futuro, con annunci relativi alle date ufficiali dei tornei World Championship Qualifier (WCQ) in Europa, Oceania, Asia e Americhe, in cui si decideranno i finalisti.