I videogiochi escono con tanti bug e gli sviluppatori stessi pensano che non ci sia controllo sufficiente

Che i videogiochi vengano pubblicati con alcuni problemi non è certo una novità, ma in linea di massima si spera che il team di sviluppo abbia speso più tempo possibile ne fare "QA" (Quality Assurance, controllo di qualità). Be', secondo uno studio, gli autori stessi dei giochi pensano che il livello di controllo pre-pubblicazione non sia sufficiente.

Per modl.ai, il 77% degli sviluppatori pensa che i giochi più recenti non abbiano ottenuto un QA adeguato. Inoltre, il 50% ritiene che i budget per il QA non stia "crescendo abbastanza velocemente" per garantire agli sviluppatori di rimanere al passo con la "crescente complessità dei giochi moderni".