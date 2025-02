Intel sta preparando nuove GPU Battlemage più potenti delle Arc B580?

Le possibili nuove GPU Intel Battlemage

Come saprete, al momento Intel ha messo in vendita solo due modelli Battlemage per il mercato desktop: la Arc B580 e la Arc B570, entrambe basate sulla GPU BMG G21. Non è chiaro se l'azienda intenda ampliare la gamma con modelli più potenti, ma le nuove ID PCI potrebbero indicare l'arrivo di una ipotetica Arc B770 o di altre varianti.

Le nuove ID PCI, marcate semplicemente come "BMG"

È anche possibile che le nuove ID PCI siano destinate a scopi di test o a GPU per workstation con maggiore memoria. In passato, si è vociferato di una GPU Battlemage da 24 GB con chip BMG 21, progettata specificamente per le workstation.

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali da parte di Intel. Tuttavia, l'aggiunta di queste nuove ID PCI al ramo di sviluppo di Mesa 3D (25.1-devel) e la loro retrocompatibilità con Mesa 24.3 e 2.50 suggeriscono che l'azienda potrebbe avere piani concreti per la pubblicazione di nuove GPU Battlemage nel prossimo futuro.

E voi che cosa ne pensate? Vi piacere se queste nuove schede grafiche saranno in grado di competere con le soluzioni di fascia bassa e media di AMD e NVIDIA, come la RX 9070 e la RTX 5060 Ti/5060? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.