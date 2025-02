La data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stata svelata dal PS Store con un trailer

Il PlayStation Store di Sony segnala infatti che la data di uscita di Metal Gear Solid Delta Snake Eater è il 28 agosto 2025 . Inoltre, se si accede da mobile è possibile anche vedere il trailer della data di uscita, che purtroppo non può essere condiviso visto che è caricato direttamente dentro l'applicazione PlayStation. Tramite browser il trailer non appare e non pare essere disponibile su YouTube.

Il 2025 è oramai iniziato e ci sono tanti videogiochi in arrivo. Non di tutti conosciamo la data di uscita, come nel caso di Metal Gear Solid Delta Snake Eater , il remake dell'amato gioco di Konami. Ora, però, pare che l'informazione sia arrivata online, forse per sbaglio.

La descrizione del trailer di Metal Gear Solid Delta Snake Eater

Considerando il modo in cui è arrivata l'informazione, pare possibile che si tratti di un errore e che Sony non avrebbe dovuto condividere la data di uscita di Metal Gear Solid Delta Snake Eater in questo momento. Visto anche che pare essere in arrivo uno State of Play, non è impossibile pensare che il trailer e la data siano previsti per tale evento.

La pagana italiana di Metal Gear Solid Delta Snake Eater

Ovviamente per il momento sono solo speculazioni, non informazioni ufficiali. È anche possibile che quanto indicato da Sony sia scorretto, ma pare molto difficile che le informazioni non siano definitive vista anche la presenza del trailer.

Il video mostra un mix di scene di gameplay e sequenze filmate, che mettono i mostra la qualità visiva di questo remake. Alla fine del trailer appare anche una delle scimmie di Ape Escape e la scritta "e altro...": è un riferimento al minigioco Metal Gear Solid: Snake Escape e alla presenza di altri contenuti aggiuntivi in questo remake?

La pagina mobile di Metal Gear Solid Delta Snake Eater con il trailer della data di uscita

Vi segnaliamo poi che secondo Konami, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater esiste perché le nuove generazioni non conoscono la serie.