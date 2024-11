Metal Gear Solid Delta: Snake Eater esiste perché le nuove generazioni non conoscono la serie

"In pratica, la nostra missione, il nostro dovere, era quello di continuare a garantire che la serie continuasse a vivere per le generazioni future", spiega Okamura. "Dopotutto, lasciamo dietro di noi molto più del semplice DNA, come direbbe Solid Snake... ma, chi è Solid Snake?".

"Una delle cose che ci ha spinto a realizzare il remake in generale è che ci siamo resi conto che molte delle nuove generazioni di giocatori non conoscono più la serie di Metal Gear ", ha detto Okamura.

In una recente intervista concessa al magazine Play, Noriaki Okamura, il producer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , ha svelato che Konami ha dato il via ai lavori su questo remake perché le nuove generazioni non sanno neppure dell'esistenza di questa serie .

Una serie storica, ma sconosciuta ai nuovi giocatori?

I timori di Konami sono tutto sommato verosimili nell'ottica di un rilancio della serie. Del resto parliamo di un franchise nato nell'ormai nel lontano 1987 e con l'ultimo capitolo datato 2015 con Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Di per sé nove anni sono già un'era in campo videoludico, ma c'è da considerare anche che l'epilogo della storia è arrivato nel 2009 con Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots su PS3, ovvero 15 anni fa.

Insomma, da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, il mercato è mutato profondamente e c'è stato più di un ricambio generazionale di giocatori. Da questo punto di vista ha sicuramente senso un rifacimento dell'epopea di Naked Snake per introdurre la serie anche a chi non si è mai avvicinato al franchise, anziché realizzare fin da subito un potenziale nuovo capitolo.

A tal proposito, nella stessa intervista Okamura ha spiegato che il remake non si limiterà a un aggiornamento grafico dell'originale del 2004, ma includerà anche una serie di modifiche al gameplay, i comandi e la telecamera per assicurarsi che non risulti "vecchio e goffo" agli occhi dei nuovi giocatori. Vi ricordiamo che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma purtroppo al momento non ha ancora una data di uscita precisa.