Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non migliora solo la grafica, altrimenti sarebbe “vecchio e goffo”

"Il nostro obiettivo nel realizzare questo remake è fare in modo che sembri ancora il gioco di 20 anni fa, ma senza farlo sembrare un gioco vecchio", ha detto Okamura in un'intervista con Play. Il producer ha aggiunto che inizialmente credeva sarebbe bastato un semplice upgrade grafico, ma durante i lavori il team si è accorto che " alcuni elementi dell'originale non si integrano bene con la nuova grafica ".

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater punta a offrire i fan della serie un rifacimento molto fedele all'avventura originale di Naked Snake del 2004 con l'ausilio dell'Unreal Engine 5 e l'impiego di tecnologie moderne. Ricreare da zero il comparto grafico da solo tuttavia non basta, stando alle parole del producer Noriaki Okamura, che spiega che sono stati fatti anche vari cambiamenti per far sì che il gioco non sembri "vecchio e goffo" risultando al tempo stesso familiare ai fan di vecchia data della serie.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà alla pari con le produzioni moderne

Ad esempio, una delle aree dove sono state fatte degli interventi sensibili è quella dei comandi di gioco e visuale. Metal Gear Solid Delta Snake Eater, infatti, proporrà controlli rinnovati e moderni, facilmente digeribili anche da chi non si è mai avvicinato alla serie finora, e una telecamera in terza persona. Volendo i più nostalgici potranno optare per lo schema originali e la visuale dall'alto semi-fissa. Non solo, sono state integrate alcune meccaniche dei capitoli successivi della serie, come la possibilità di camminare da accovacciato e strisciare sulla schiena, nonché un repertorio di movenze del CQC (la tecnica di combattimento corpo a corpo di Snake) aggiornato ed espanso.

Snake affronta un gruppo di soldati nemici

"Non volevamo apportare modifiche inutili che avrebbero allontanato le persone da quell'esperienza", spiega Okamura, "ma allo stesso tempo dobbiamo assicurarci che quando le persone giocano, non vogliamo che risulti vecchio, come se stessero giocando a un vecchio gioco. Ci stiamo assicurando che quando si gioca a Delta Snake Eater, sia alla pari con alcuni dei giochi più moderni in termini di controlli e senza togliere l'esperienza di gioco".

In sostanza, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater deve risultare appetibile e divertente anche a chi si avvicina per la prima volta alla serie, con il "risultato migliore è che i fan di lunga data provino ancora nostalgia", per Okamura. Vi ricordiamo che il gioco è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC, ma al momento è sprovvisto di una data di uscita.