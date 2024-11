Il controller DualSense Edge è in sconto su Amazon Italia

Con l'arrivo di PS5 Pro molti giocatori staranno creando o aggiornando la propria postazione da gioco, perché allora non dare il tocco finale acquistando il controller DualSense Edge, così da ottenere il massimo dai prodotti PlayStation? Potete farlo con uno sconto di Amazon Italia, che propone il controller a -13% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 239,99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma per il minimo storico bisogna tornare a un anno e mezzo fa. Il controller è venduto e spedito da Amazon.