Due mesi di uso gratuito di Amazon Audible disponibili ora: i dettagli della promozione

Amazon propone ora una promozione molto interessante: oltre ai classici 30 giorni gratis di Amazon Audible, gli abbonati a Prime possono ottenerne 30 aggiuntivi, per un totale di 60 giorni di uso gratuito del servizio. Il prezzo regolare sarebbe di 9,99€ al mese, quindi il risparmio è di 19,98€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Non dimenticate che una volta fatto l'abbonamento il rinnovo è automatico, quindi ricordate di cancellare l'iscrizione se non volete proseguire dopo i due mesi gratuiti. Inoltre, la promozione non è valida per tutti: se avete già usato la prova gratuita in tempi recenti non vi avrete accesso. Per verificare se è valida per voi, raggiungete la pagina di Amazon qui sopra indicata.