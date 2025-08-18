Thermalright TR-KG850: l’alimentatore modulare ATX 3.1 in offerta su AliExpress

Il Thermalright TR-KG850 è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 71,39€ scende a 61,39€ grazie al coupon ITBTS10 (o, in caso, al coupon MULTI10), che garantisce uno sconto di 10€. I codici sono validi dal 18/08 al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Acquista qui Thermalright TR-KG850 in offerta.
Il TR-KG850 è un alimentatore fully modular, che permette di collegare solo i cavi necessari, mantenendo il case più ordinato e migliorando il flusso d'aria. Con una potenza da 850W (disponibile anche in versione 750W), è in grado di supportare build gaming avanzate e sistemi ad alte prestazioni.
Compatibilità e standard aggiornati
Questo modello è conforme allo standard ATX 3.1 e supporta le più recenti schede grafiche grazie al connettore PCI-E 5.1, offrendo un'alimentazione stabile ed efficiente anche con GPU di ultima generazione. L'ampio range di tensione (100-240V) lo rende adatto a diversi contesti d'uso e garantisce affidabilità anche sotto carichi intensivi.
Grazie al suo equilibrio tra prezzo, efficienza e modularità, il Thermalright TR-KG850 rappresenta una scelta ideale per chi vuole assemblare un nuovo PC o aggiornare la propria build senza spendere cifre elevate.