Thermalright TR-KG850: l’alimentatore modulare ATX 3.1 in offerta su AliExpress

Un alimentatore da 850W certificato, completamente modulare e pronto per le nuove schede grafiche PCI-E 5.1: un'opzione solida e conveniente per build gaming e workstation.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   18/08/2025
L'alimentatore Thermalright TR-KG850

Il Thermalright TR-KG850 è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 71,39€ scende a 61,39€ grazie al coupon ITBTS10 (o, in caso, al coupon MULTI10), che garantisce uno sconto di 10€. I codici sono validi dal 18/08 al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Acquista qui Thermalright TR-KG850 in offerta.

Il TR-KG850 è un alimentatore fully modular, che permette di collegare solo i cavi necessari, mantenendo il case più ordinato e migliorando il flusso d'aria. Con una potenza da 850W (disponibile anche in versione 750W), è in grado di supportare build gaming avanzate e sistemi ad alte prestazioni.

Compatibilità e standard aggiornati

Questo modello è conforme allo standard ATX 3.1 e supporta le più recenti schede grafiche grazie al connettore PCI-E 5.1, offrendo un'alimentazione stabile ed efficiente anche con GPU di ultima generazione. L'ampio range di tensione (100-240V) lo rende adatto a diversi contesti d'uso e garantisce affidabilità anche sotto carichi intensivi.

L'alimentatore Thermalright TR-KG850

Grazie al suo equilibrio tra prezzo, efficienza e modularità, il Thermalright TR-KG850 rappresenta una scelta ideale per chi vuole assemblare un nuovo PC o aggiornare la propria build senza spendere cifre elevate.

