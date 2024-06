Le novità per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater includono nuovi controlli e un sistema di ferite dinamico

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - ovvero il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater della saga di Konami - è stato mostrato durante l'Xbox Games Showcase di giugno e ha lasciato una buona prima impressione. Il trailer non ha ovviamente potuto presentare ogni dettaglio del gioco, ma per fortuna il sito ufficiale viene in nostro soccorso e ci svela cosa possiamo aspettarci.

La spiegazione ufficiale sulle novità di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Il sito ufficiale recita: "La stessa storia avvincente e lo stesso mondo coinvolgente, ma con una grafica completamente nuova e un audio 3D che esalta l'atmosfera della giungla."

"Grazie all'Unreal Engine 5, gli ampi scenari sono resi con una tecnologia all'avanguardia. La nuova incredibile grafica dà vita alla crescita selvaggia delle giungle, delle foreste e delle paludi con un dettaglio straordinario. I personaggi sono resi in modo così dettagliato che le rughe del viso, i pori e persino i movimenti separati degli occhi e dell'iride sono visibili, consentendo animazioni facciali ricche ed emotive."

Naked Snake in acqua con in mano un fucile

"I giocatori possono scegliere un nuovo stile di controllo più moderno. Questi comandi intuitivi permettono di concentrarsi completamente sul gioco e sulle emozioni coinvolgenti dell'esperienza survival stealth. È anche possibile scegliere di giocare con uno stile di controllo classico che ricrea più fedelmente le sensazioni del gioco originale."

"Il sistema di danni in battaglia è stato migliorato: l'usura dei vestiti di Snake, così come i lividi e le ferite da proiettile sul suo corpo, si riflettono in tempo reale. Tutte le ferite sul suo corpo lasceranno il segno in modo permanente, raccontando la storia del viaggio unico di ogni giocatore attraverso il gioco."

Vi lasciamo infine al trailer dell'Xbox Games Showcase.