Tutti i giochi Xbox Game Studios annunciati per il 2024, con date di uscita e periodi di lancio

L'Xbox Games Showcase ha dato modo di avere un'idea piuttosto precisa di quello che sarà il prossimo periodo sulla console Microsoft, con numerosi giochi in arrivo nel corso del 2024 anche con una data di uscita precisa o periodi di lancio segnalati, sebbene in diversi casi manchino informazioni dettagliate.

Questo ci consente comunque di farci un'idea dei prossimi mesi su Xbox, e sembra trattarsi di un periodo particolarmente ricco in termini di uscite, che si affaccia direttamente poi a un 2025 che appare già alto profilo, con alcuni giochi annunciati per l'anno prossimo di notevole impatto come Fable e Perfect Dark.

In questo caso, però, cerchiamo di fare una panoramica sui giochi che hanno quantomeno una data di uscita precisa o un periodo di lancio fissato per il 2024, in modo da tracciare una roadmap delle prossime uscite dei first party Xbox Game Studios nel corso di quest'anno, comprendendo anche i titoli di Bethesda e di Activision Blizzard.