Starfield riceve il supporto per mod ufficiale con Creazioni e nuove missioni nell'aggiornamento di oggi

Forse è passato un po' in sordina in mezzo ai tanti annunci dell'Xbox Games Showcase 2024, ma Starfield ha appena ricevuto un grosso aggiornamento che porta nuovi contenuti di notevole spessore, a partire dal famoso Creation Kit e nuove missioni, oltre a varie correzioni con la patch del 9 giugno.

Creazioni apre di fatto il supporto ufficiale per le mod in Starfield, un elemento molto atteso dalla community e che può avere un'importanza fondamentale per il gioco Bethesda, come ci hanno insegnato anche i titoli precedenti della compagnia che sono andati avanti per anni con nuovi contenuti creati dagli utenti.

Le Creazioni sono dunque disponibili da oggi in Starfield, apportando subito una notevole quantità di contenuti aggiuntivi che vanno da quest a modifiche strutturali fino a personalizzazioni varie.