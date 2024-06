Fable ottiene il supporto di Eidos Montreal, che collabora con Playground Games allo sviluppo

Nelle ore immediatamente successive alla sua presentazione all'Xbox Games Show è emerso un dettaglio interessante sullo sviluppo di Fable, in quanto Eidos Montreal stessa ha confermato di essere al lavoro sul gioco, a supporto di Playground Games.

Dopo lo spettacolare trailer andato in scena durante l'Xbox Games Showcase 2024, che ha dimostrato ancora una volta come Fable sia uno dei titoli più promettenti in arrivo, ora con un periodo di uscita fissato per il 2025, Eidos Montreal è intervenuta su X pubblicato il post riportato qui sotto.

Di fatto, con questo viene confermato quanto era emerso in precedenza solo sotto forma di voce di corridoio, attraverso un breve messaggio da parte del talentuoso team responsabile di Deus Ex e del recente Marvel's Guardians of the Galaxy.