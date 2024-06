Fable è una meraviglia nel nuovo trailer dell'Xbox Games Showcase e ha un periodo di uscita

Tra i maggiori momenti di meraviglia nel corso dell'Xbox Games Showcase c'è stato sicuramente il nuovo trailer di Fable, che si conferma davvero spettacolare anche in questo video composto da un misto di momenti di gioco e scene d'intermezzo, con un periodo di uscita definito.

Sviluppato da Playground Games, il team conosciuto finora per la serie Forza Horizon, Fable riprende la struttura della serie classica di Xbox, come un action adventure in terza persona dall'ambientazione fiabesca, che ricorda un po' le leggende storiche del Regno Unito, come dimostra anche lo scenario.

Veniamo dunque a sapere che Fable sarà disponibile nel 2025, ancora senza una data di uscita precisa ma si tratta già di un bel passo avanti, in attesa di avere ulteriori informazioni.