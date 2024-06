Un trailer svela la data di uscita di Age of Mythology: Retold su PC, Xbox e Game Pass

In occasione dell'Xbox Games Showcase 2024, abbiamo rivisto in azione Age of Mythology: Retold, il remake dell'apprezzato strategico del 2002, nato come spin-off di Age of Empires. È stata anche annunciata la data di uscita, fissata al 4 settembre 2024 per PC, Xbox e Game Pass.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco di strategia in tempo reale nato nel 2002 come spin-off della serie Age of Empires, che prende ispirazione dalla mitologia, come quella egiziana, greca e nordica, e non da fatti storici.