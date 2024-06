La data di uscita di Diablo 4: Vessel of Hatred è stata rivelata da un trailer davvero inquietante

Durante l'Xbox Games Showcase è stata annunciata la data di uscita di Diablo 4: Vessel of Hatred, fissata all'8 ottobre, con un trailer davvero, davvero, davvero inquietante. Straordinario dal punto di vista tecnico, come da tradizione per la serie Blizzard, ma al contempo un pugno nello stomaco.

Nel video facciamo la conoscenza di Neyrelle, una ragazza che porta con sé un grave fardello: ha imprigionato il potere di Mephisto ed è alla disperata ricerca di un modo per annientare la malvagia creatura, ma scopre ben presto che non sarà un'impresa facile.

La vediamo infatti in preda a terribili visioni, mentre viene intrappolata, ingannata, torturata dal male puro e infine si risveglia, solo per scoprire che quegli incubi hanno purtroppo lasciato un segno drammatico e concreto nella realtà.