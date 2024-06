Il trailer di Indiana Jones e l'antico Cerchio dall'Xbox Games Showcase ci mette nei panni dell'archeologo

All'Xbox Games Showcase non poteva certo mancare un nuovo trailer di Indiana Jones e l'antico Cerchio , la nuova avventura in prima persona di MachineGames e Bethesda, con Harrison Ford ancora una volta nei panni dell'archeologo avventuriero. Il video conferma che il gioco sarà su PC e Xbox Series X|S nel 2024, al D1 su Game Pass .

Il trailer di Indiana Jones e l'antico Cerchio

Il video mostra Indiana e Gina che vengono quasi catturati dai tedeschi una volta che hanno trovato una pietra necessaria per le loro ricerche. Fortunatamente la coppia riesce a scappare in una lunga sequenze cinematografica.

Ricordiamo che il gioco proporrà sequenze in prima persona con arrampicate in terza persona. Indiana potrà usare la propria frusta per stordire i nemici, disarmarli e dovrà sfruttare armi da fuoco ma anche ciò che troverà nell'ambiente.

Infine, vi ricordiamo anche che Indiana Jones e l'antico Cerchio racconterà una storia originale che si inserirà nel mondo di Indiana Jones, precisamente tra I predatori dell'arca perduta e L'ultima crociata.