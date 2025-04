Indiana Jones e l'Antico Cerchio sta vendendo meglio su PS5 che non su PC e Xbox: lo rivela un rapporto stilato da Alinea Analytics in cui vengono citate le prime vendite del tie-in firmato MachineGames sulla console Sony, pari a 117.000 copie in sei giorni.

Si tratta di numeri superiori rispetto a quelle fatti registrare su Steam nello stesso lasso di tempo, ma anche al ritmo di vendita osservato su Xbox, e questo nonostante l'avventura ispirata alla saga cinematografica con Harrison Ford sia approdata su PlayStation 5 con alcuni mesi di ritardo.

Il riscontro positivo riservato a Indiana Jones e l'Antico Cerchio è legato anche alle precedenti esperienze degli utenti PlayStation: il rapporto chiarisce che quasi l'80% dei giocatori che hanno acquistato il gioco su PS5 avevano provato in precedenza titoli come Uncharted, Tomb Raider, Spider-Man, Batman: Arkham Knight e Hogwarts Legacy.

Insomma, sembra ci sia un filo che lega tutte le esperienze single player narrative di stampo cinematografico, ed è per questo che L'Antico Cerchio è stato accolto con entusiasmo anche sulla piattaforma Sony.