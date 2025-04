Days Gone Remastered si presenta su PS5 con il trailer di lancio

Anni dopo, l'uomo sopravvive svolgendo lavori di consegna per le comunità di sopravvissuti ma scopre che la NERO è ancora in attività e che l'agente a cui aveva affidato Sarah è vivo e vegeto: magari esiste la speranza che sua moglie non sia morta?

Days Gone Remastered a confronto con l'originale mette in evidenza le differenze

Durante l'invasione Deacon ha dovuto separarsi dalla moglie Sarah , facendo sì che venisse portata via da un elicottero dell'organizzazione paramilitare NERO nel tentativo di salvarle la vita dopo che era stata ferita gravemente, ma poi quell'elicottero non è mai arrivato a destinazione.

Protagonista dell'avventura è Deacon St. John, un ex biker sopravvissuto alla catastrofe che ha azzerato la società americana così come la conosciamo per via della diffusione di un virus che ha trasformato una parte della popolazione in violenti Furiosi .

Il trailer di lancio di Days Gone Remastered per PS5 conferma che il gioco è disponibile sulle console Sony e ci immerge nuovamente nelle atmosfere dell'action survival sviluppato da Bend Studio, con il suo inquietante scenario post-apocalittico.

Una riedizione importante

Come ricorderete, ci sono state tante polemiche quando è venuto fuori che Days Gone 2 è stato cancellato da Sony per via di voti non all'altezza delle aspettative, e da questo punto di vista la volontà di realizzare una remaster del capitolo originale rappresenta una grande opportunità per il franchise.

L'eventuale successo di Days Gone Remastered potrebbe infatti rimettere in discussione il valore di questa proprietà intellettuale agli occhi della casa giapponese e spingerla a porre le basi per un sequel che tanti giocatori accoglierebbero con entusiasmo.