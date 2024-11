Age of Mythology: Retold ottiene la nuova modalità gratis Arena of the Gods, disponibile su PC e Xbox

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, Age of Mythology: Retold si è arricchito in queste ore della nuova modalità gratuita chiamata Arena of the Gods, che introduce un nuovo modo di giocare al celebre strategico ad ambientazione mitologica.

Arena of the Gods è disponibile su PC e Xbox come update gratuito al gioco base, ed è stato presentato da un trailer di lancio che potete vedere riportato qui sotto, il quale introduce brevemente alcuni aspetti di questa nuova modalità aggiuntiva, che rappresenta una variante inedita del gameplay standard.

"Calatevi nei panni di un eroe leggendario e forgiate il vostro destino", si legge nella descrizione ufficiale di Microsoft per questa aggiunta al suo RTS. "In questa nuova modalità di gioco, potrete affrontare 35 esaltanti missioni schermaglia in paesaggi mitici dove vi attendono sfide divine".