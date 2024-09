I fan di Age of Mythology: Retold adorano il gioco ma odiano il suo DLC, vediamo perché

Le critiche al DLC di Age of Mythology: Retold

Il contenuto aggiuntivo "Legacy Deity Portrait Pack" include in pratica i vecchi ritratti degli dei, presenti nel gioco originale. Permette di sostituire gli artwork nuovi con quelli del 2002. Si tratta in altre parole di un contenuto puramente estetico, dedicato ai fan nostalgici. Non un contenuto "pay to win".

Zeus in Age of Mythology: Retold

Il punto è che, secondo i fan, è scorretto che un contenuto di questo tipo venga proposto come extra a pagamento o come parte dell'edizione speciale. Ritengono infatti che tutti dovrebbero avervi accesso e basta. Inoltre, un utente sottolinea come l'unico tipo giocatore interessato a questo tipo di extra per Age of Mythology: Retold è il fan storico, che ha supportato la saga negli ultimi 20 anni. In pratica, è un insulto chiedere ulteriori investimenti facendo leva sulla nostalgia.

L'edizione speciale, perlomeno, include non solo questo DLC ma anche l'accesso anticipato, una divinità aggiuntiva e le due espansioni in arrivo, il tutto per 20€ extra rispetto al prezzo di partenza di 29,99€. Voi come la pensate? Credete che i giocatori abbiano ragione a lamentarsi?

Ecco infine la nostra recensione di Age of Mythology: Retold.