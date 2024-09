iPhone 16 presenterà il nuovo tasto Cattura: tutti i dettagli della nuova funzione

Cresce sempre più l'attesa per l'evento It's Glowtime di Apple, previsto alle 19 ore italiane del prossimo 9 settembre . La compagnia di Cupertino userà quest'occasione per togliere finalmente il velo sui nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Pro , che potrebbero presentare alcune interessanti novità rispetto al passato, sia in termini di funzionalità che di design vero e proprio: scopriamo insieme le ultime indiscrezioni a riguardo.

iPhone 16: il nuovo tasto Cattura

Un nuovo leak trapelato nella giornata di oggi avrebbe infatti svelato nuovi dettagli sul tasto che verrà introdotto da Apple sui nuovi modelli. Secondo quanto emerso, il nuovo tasto Cattura presenterà presumibilmente un design fisico, con l'introduzione di una superficie capacitiva completamente inedita. Il tasto Cattura permetterà all'utente di scorrere il dito verso sinistra o destra per regolare con precisione lo zoom. L'utente potrà poi usare un tocco leggero per mettere a fuoco l'obiettivo, per poi premere più decisamente e acquisire così l'istantanea, in modo semplice e intuitivo.

iPhone 16

Il nuovo tasto in questione sarà verosimilmente posizionato in corrispondenza della parte inferiore destra di iPhone 16, nel punto esatto in cui era originariamente presente l'antenna mmWave 5G degli iPhone 15 venduti sul territorio statunitense. Stanto a quanto affermato dal leaker Duan Qui, le cover per iPhone 16 realizzate da Apple non presenteranno un ritaglio apposito per il tasto Cattura, consentendo comunque l'utilizzo della funzione.