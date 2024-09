Gli auricolari Google Pixel Buds Pro tornano in vendita e sono al prezzo minimo storico su Amazon

Tramite Amazon è possibile acquistare un paio di auricolari Google Pixel Buds Pro che sono di nuovo in vendita al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 56% (-130€ rispetto al prezzo consigliato). Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 229€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre ed è disponibile però solo per due colori. Le altre versioni degli auricolari sono a prezzi superiori. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.