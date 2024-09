Come gira Warhammer 40.000: Space Marine 2 su PC, PS5 e Xbox? La risposta in un video confronto

ElAnalistaDeBits ha realizzato il tradizionale video confronto per rivelare come gira Warhammer 40.000: Space Marine 2 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Strapieno di nemici su schermo, l'atteso sequel firmato Saber Interactive sembra avere qualche difficoltà ai frame rate più alti.

Sia su PS5 che su Xbox Series X, in effetti, la modalità prestazioni stenta a mantenere 60 fotogrammi stabili, pur girando a una risoluzione dinamica spesso pari a 1080p. In realtà sulla console Microsoft il gioco si comporta generalmente meglio.

La modalità qualità sale invece a 2160p dinamici (in media 1440p reali) e 30 fps, in questo caso piuttosto rocciosi. Migliorano le texture ed effetti come ombre, riflessi, fisica dei tessuti e resa dell'acqua, sebbene alla prova dei fatti non sia semplicissimo notare grandi differenze.

Su Xbox Series S è presente come al solito un'unica modalità a 1440p upscalati (1080p reali) e 30 fps stabili, ma presenta qualche inconveniente nel rendering degli oggetti, che tendono a presentare del clipping in alcuni momenti.