Il prossimo aggiornamento di State of Decay 2 sarà l'ultimo, termina il supporto del gioco

Il prossimo aggiornamento di State of Decay 2 sarà l'ultimo: Undead Labs ha annunciato che con l'update 38 chiuderà il supporto al gioco, durato oltre sei anni, al fine di concentrarsi sullo sviluppo del nuovo capitolo della serie.

"L'aggiornamento finale punterà a risolvere alcuni problemi di lunga data, introdurrà una serie di miglioramenti quality of life e renderà accessibili in maniera permanente contenuti stagionali o comunque sbloccabili come gli outfit invernali e il Wizard Van", si legge nel post dello studio.

Ad ogni modo, non c'è particolare fretta: l'update in questione arriverà verso la fine dell'anno e subito dopo Undead Labs potrebbe anche pubblicare uno o più hotfix, ma di fatto gli aggiornamenti termineranno e verrà interrotta anche l'analisi dei bug report.

State of Decay 2 resterà giocabile su tutte le sue piattaforme, almeno finché Microsoft non deciderà per qualche motivo di chiudere i server.