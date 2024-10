State of Decay 2 ha ricevuto l'ultimo aggiornamento, ora tocca a State of Decay 3

State of Decay 2 è stato supportato in modo davvero perfetto da Undead Labs , che non solo ne ha ribaltato le sorti migliorandone enormemente la qualità e ascoltando i feedback della comunità, ma lo ha reso anche una delle migliori esperienze survival con zombi sulla piazza. Tutte le cose belle hanno però una fine, in attesa di nuove cose belle. Nelle scorse ore è stato infatti pubblicato l'ultimo aggiornamento maggiore di State of Decay 2, chiamato Legacy Awaits , che aggiunge diversi nuovi abiti e rende permanenti alcuni oggetti, lanciati in precedenza come bottino temporaneo.

Tante novità

L'aggiornamento introduce anche diverse modifiche interessanti, tra cui la riduzione della velocità dei veicoli nell'acqua, rendendone così alcuni migliori di altri per attraversare fiumi e laghi. Inoltre, ora è possibile accedere agli inventari di tutti i sopravvissuti dalla schermata comune, consentendo così di equipaggiare o trasferire oggetti.

Diversi anche i miglioramenti alla qualità della vita, come il fatto che colpire le porte o fallire nelle ricerche non causerà più l'apparizione di nuovi zombi, ma attirerà quelli già presenti nella zona. Diventa anche possibile lasciare gli zaini negli avamposti che sono stati rivendicati.

Insomma, sono davvero tante novità per un gioco che ormai ha più di qualche anno sulle spalle. Ora Undead Labs si potrà concentrare completamente sulla chiusura di State of Decay 3, che dovrebbe uscire il prossimo anno su Xbox Series X e S e PC. Per adesso non c'è ancora certezza in merito, visto che stiamo parlando di semplici voci di corridoio, ma non è da escludere che Xbox lo sfoderi per la sua line up del 2025, visti anche gli anni di sviluppo che ormai ha alle spalle.