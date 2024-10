Il nuovo Xbox Wireless Headset è disponibile: vediamo il prezzo e le novità di queste cuffie

I leak avevano anticipato l'informazione, come spesso accade, ma ora abbiamo la conferma ufficiale: Microsoft ha reso disponibili nuovi Xbox Wireless Headset . Le cuffie wireless per Xbox propongono tutti i vantaggi del precedente modello, con una serie di miglioramenti rispetto agli originali.

Le novità dei nuovi Xbox Wireless Headset

I nuovi Xbox Wireless Headset propongono vari aggiornamenti rispetto al modello originale:

Dolby Atmos per un audio surround coinvolgente e immersivo

Durata della batteria migliorata, che garantisce fino a 20 ore di gioco

Microfono migliorato con auto-mute avanzato e isolamento vocale

Design rinnovato e completamente nero

Usando l'app Accessori Xbox è possibile personalizzare l'esperienza audio. Supportano nativamente Dolby Atmos, Windows Sonic e DTS Headphone:X. Inoltre, il collegamento diretto con le console Xbox, insieme alla connettività Bluetooth 5.3 per PC e dispositivi mobili, consente di passare da una piattaforma all'altra senza bisogno di dongle o configurazioni aggiuntive.

L'archetto è in acciaio con imbottitura in schiuma mentre i cuscinetti auricolari hanno un design ovale con imbottitura in schiuma e rivestimento in finta pelle. Il braccio del microfono è pieghevole con due microfoni e spia LED illuminata quando il microfono è acceso. Pesano 312 grammi. Con una ricarica da 30 minuti si ottengono 4 ore di utilizzo. In tre ore è possibile ottenere una carica completa (se non si usano le cuffie durante la ricarica).

Nella confezione è incluso il cavo di ricarica USB-C da 35,6 cm. Potete acquistarle tramite il sito Xbox.