Dragon Age The Veilguard avrà scene di topless per periodi prolungati e non solo: i dettagli dell'ESRB

Dragon Age The Veilguard è il venturo gioco di ruolo d'azione di BioWare, seguito di Inquisition. È in arrivo il 31 ottobre 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma prima della pubblicazione è d'obbligo la classificazione ESRB nel Nord America.

La descrizione completa di Dragon Age The Veilguard per l'ESRB

Tramite il sito dell'ESRB possiamo leggere: "È un gioco di ruolo in cui i giocatori assumono il ruolo di un guerriero (Rook) che cerca di sconfiggere gli antichi dei corrotti che distruggono il mondo di Thedas. I giocatori esplorano le ambientazioni, interagiscono con i personaggi, eseguono missioni e combattono i nemici con combattimenti in mischia, a distanza e magici. I personaggi usano spade, frecce, esplosioni di energia e attacchi elementali per sconfiggere i vari nemici (ad esempio, mostri, draghi, umani). I combattimenti sono sottolineati da grida di dolore, esplosioni ed effetti di schizzi di sangue."

"Anche i filmati mostrano casi di violenza e sangue: personaggi impalati su spade, cadaveri avvizziti in mezzo a strumenti di tortura macchiati di sangue. Alcune scene ritraggono cadaveri che giacciono in pozze/grandi schizzi di sangue; uno scontro con un boss si svolge in una grande pozza/stanza piena di sangue."

"Il gioco contiene materiale sessuale: personaggi che si baciano, gemono e si mettono a cavalcioni l'uno sull'altro; personaggi che si accarezzano mentre sono in biancheria intima; dialoghi che fanno riferimento al sesso (ad esempio, "Pensa a noi che facciamo sesso"; "Stai cercando di fare sesso con me?"). I personaggi sono talvolta raffigurati in topless per periodi prolungati (ad esempio, personalizzazione del personaggio) e/o durante le scene d'amore. La parola "fuck" compare nel gioco."

