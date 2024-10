Lies of P in versione PS5 Pro proporrà sensibili vantaggi a frame rate e risoluzione: i primi dettagli

Ora, il director Jiwon Choi ha dichiarato che, pur non potendo condividere tutti i dettagli al momento, Lies of P beneficerà di frame rate sensibilmente migliorati quando l'aggiornamento PS5 Pro di Lies of P sarà attivo.

Lies of P , come vi abbiamo già riportato, otterrà un aggiornamento dedicato a PS5 Pro , per migliorare il gioco se eseguito con tale piattaforma. Al primo annuncio il team non aveva dato alcuni informazione su cosa possiamo aspettarci da tale update.

Le parole del director di Lies of P sulla versione PS5 Pro

"In Round8 ci sforziamo sempre di offrire un'esperienza curata e coinvolgente con Lies of P, e siamo grati per l'accoglienza positiva dell'ottimizzazione del gioco su tutte le piattaforme. Con l'introduzione di PS5 Pro, siamo entusiasti di fare un ulteriore passo avanti in questa esperienza, offrendo prestazioni migliorate che speriamo i giocatori apprezzeranno."

"Ad esempio, la Modalità Qualità beneficia di un aumento di oltre il 30% degli FPS, offrendo un gameplay più fluido e scorrevole. Inoltre, la Modalità Prestazioni supporta ora la risoluzione 4K nativa, consentendo ai giocatori di godere di immagini straordinarie senza sacrificare la reattività", ha dichiarato lo sviluppatore.

"Crediamo che la velocità dei fotogrammi sia la cosa più importante in un gioco di ruolo d'azione di qualità. La precisione e la fluidità richieste da questo genere sono fondamentali per l'esperienza di combattimento. Grazie alle eccezionali prestazioni di PS5 Pro, siamo in grado di mantenere un frame rate ottimale a 4K, assicurando che il gameplay sia fluido e reattivo come dovrebbe".

Choi ha aggiunto che il team "spera che questi miglioramenti creino un'esperienza ancora più coinvolgente per i giocatori, portando in vita il mondo di Lies of P, dalla bellezza ammaliante, come piace ai giocatori".

Ricordiamo infine che il team è al lavoro su un DLC e un seguito di Lies of P.