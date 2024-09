Con DLC e seguito, il director di Lies of P vuole fare meglio di prima: leggiamo il suo messaggio completo

Lies of P è un buon gioco, apprezzato da critica e pubblico. Ovviamente però andando avanti bisogna sempre puntare più in alto e il director del soulslike - Jiwon Choi - lo sa bene. Tramite Twitter, Choi ha detto la propria riguardo a ciò che la compagnia vuole fare con il DLC e il seguito.

Le parole del director di Lies of P

Choi ha scritto, in traduzione: "È difficile credere che sia passato un anno da quando vi abbiamo invitato per la prima volta a Krat. Mentre sopportiamo il calore dell'estate più calda della Corea e lavoriamo diligentemente al DLC, il vostro continuo supporto e il vostro amore sono tutto per noi e ci motivano a costruire il mondo di Lies of P. Il mio obiettivo come director, che è quello di creare un gioco divertente, non ha mai vacillato."

"Il vostro feedback e il vostro incoraggiamento sono stati e saranno sempre una costante fonte di ispirazione per me. Per il DLC di Lies of P e per il sequel, puntiamo a fare meglio ciò che abbiamo fatto bene e a migliorare le aree in cui abbiamo margine di crescita. Potrebbe sembrare semplice, ma trovo che attenersi alle basi sia tutt'altro che facile. Per fortuna ho dei colleghi straordinari su cui posso riporre tutta la mia fiducia, il Team NOUGH e ROUND8 Studio. Sono sempre stati al mio fianco nella buona e nella cattiva sorte e continueremo a fare passi avanti."

"È buffo come il tempo sembri scorrere quando aspetto i giochi che attendo in qualità di giocatore, mentre vola così velocemente quando ci lavoro. Colmare questo divario è forse l'aspetto in cui devo impegnarmi di più. Per ora torniamo al lavoro. Quando torneremo, speriamo di trasformare la vostra attesa in piacere. Grazie per aver partecipato a questo viaggio con noi."

Vi segnaliamo poi che il seguito di Lies of P potrebbe essere un open world, secondo alcuni indizi.