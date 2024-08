Il seguito di Lies of P potrebbe essere un open world, secondo alcuni indizi

Non ci sono ancora notizie certe in quanto il gioco, di fatto, non è stato nemmeno annunciato da Neowiz, ma c'è la possibilità che il seguito di Lies of P possa essere un gioco open world, visto che alcuni indizi puntano a questa caratteristica, in particolare per quanto riguarda gli annunci di lavoro pubblicati dal team.

In particolare, come riferito da Tech4Gamers, alcuni annunci pubblicati da Neowiz puntano a un "field level planner", ovvero uno sviluppatore specializzato nella costruzione dei livelli e del mondo di gioco, per il quale si cerca una persona con formazione ed esperienza in "giochi open world", nello specifico.

L'annuncio originale è in coreano, dunque è possibile che alcuni elementi si perdano nella traduzione o abbiano un significato leggermente diverso, ma la descrizione del ruolo e del candidato sembrano fare riferimento a più riprese all'impostazione con mondo aperto.